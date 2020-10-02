02 Октября 2020
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Происшествия Свердловская область Уральский ФО
&quot;Скорая помощь&quot;, реанимобиль (2020) | Фото: Екатеринбург.рф/ Федор Серков

В Екатеринбурге в трех ДТП пострадали три ребенка

В Екатеринбурге устанавливаются обстоятельства трёх автоаварий, в результате которых пострадали три ребенка.

Как сообщили Накануне.RU в городском ОГИБДД УМВД России, первое ДТП случилось 1 сентября на улице Щербакова, 146. 18-летний водитель "Лада 211440" столкнулся с автомашиной "Ниссан Дизель", которая двигалась в попутном направлении. В результате пострадал 17-летний пассажир автомашины "Лады" - его госпитализировали.

Второе происшествие случилось на улице Фрунзе. Водитель "Хендай Гетц" наехал на ребенка-пешехода, который перебегал проезжую часть в неустановленном месте. В результате аварии пострадал 7-летний мальчик.

Третье автопроисшествие произошло на улице Шефская - 31-летний водитель "Тойота Королла" наехал на 10-летнего мальчика, который выбежал на проезжую часть на запрещающий сигнал светофора. В результате ребенок госпитализирован.

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В Екатеринбурге в трех ДТП пострадали три ребенка

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Теги: Екатеринбург, ДТП, дети



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