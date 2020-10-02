Стало известно о согласовании странами ЕС санкций против Белоруссии

Лидеры стран-членов Евросоюза на саммите в Брюсселе согласовании введение санкций против Белоруссии.

Подробной информации об ограничительных мерах пока не поступало, сообщает "Интерфакс".

Глава Евросовета подтвердил, что рассматривается список из примерно 40 лиц для введения в отношении них ограничений. Лукашенко на данный момент в него не входит, сообщает телеграм-канал"360".

Ранее министры иностранных дел стран ЕС не смогли принять решение о санкциях против Белоруссии. Об этом заявил высокий представитель ЕС Жозеп Боррель после заседания Совета ЕС.

По его словам, в этом вопросе нет единодушия.