Пять стран призвали Россию "раскрыть обстоятельства атаки" на Навального

Бельгия, Великобритания, Германия, Франция и Эстония направили в Совет Безопасности ООН письмо, в котором назвали предполагаемое отравление российского оппозиционера Алексея Навального угрозой миру и международной безопасности и призвали Москву "раскрыть обстоятельства атаки".

"Мы призываем РФ раскрыть срочно, полностью и транспарентным образом обстоятельства этой атаки и проинформировать в этой связи Совет Безопасности", - говорится в сообщении, пишет "Коммерсант".

Напомним, Навальный сообщил, что подает в суд на пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова. Тот сегодня утверждал, что "с Навальным работают западные спецслужбы, в частности – ЦРУ".

Раньше Пескова о работе Навального с иностранными спецслужбами заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, он также назвал оппозиционера "подлецом" за то, что тот обвинил Путина в заказе покушения. Володин считает, что Путин Навального в прямом смысле слова спас.