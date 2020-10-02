02 Октября 2020
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Политика Сибирский ФО
паводок наводнение подтопление Иркутская область (2019) | Фото:Роскосмос

Путин поручил дать деньги на кредиты бизнесу, пострадавшему от наводнения под Иркутском

Российский президент Владимир Путин утвердил поручения по итогам совещания 8 сенгября, которое было посвящено ликвидации последствий наводнения в Иркутской области в 2019 году.

Глава государства поручил выделить малому и среднему бизнесу 100 млн руб. на банковские займы.

Кроме того, кабмин РФ должен выделить средства на софинансирование в 2021–2023 годах мероприятий программы по восстановлению жилья и объектов инфраструктуры. Также Путин поручил подумать над проведением в России года Байкала, пишет "Коммерсант".

Наводнение в Иркутской области началось в конце июня 2019 года из-за сильных ливней. Сильнее всего пострадал Тулунский район, уничтожено более 1200 жилых домов. Из берегов вышла река Ия и прорвала дамбу. По официальным данным, от паводка погибли 25 человек.

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Путин поручил дать деньги на кредиты бизнесу, пострадавшему от наводнения под Иркутском

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Теги: Иркутск, наводнение, бизнес



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