Путин поручил дать деньги на кредиты бизнесу, пострадавшему от наводнения под Иркутском

Российский президент Владимир Путин утвердил поручения по итогам совещания 8 сенгября, которое было посвящено ликвидации последствий наводнения в Иркутской области в 2019 году.

Глава государства поручил выделить малому и среднему бизнесу 100 млн руб. на банковские займы.

Кроме того, кабмин РФ должен выделить средства на софинансирование в 2021–2023 годах мероприятий программы по восстановлению жилья и объектов инфраструктуры. Также Путин поручил подумать над проведением в России года Байкала, пишет "Коммерсант".

Наводнение в Иркутской области началось в конце июня 2019 года из-за сильных ливней. Сильнее всего пострадал Тулунский район, уничтожено более 1200 жилых домов. Из берегов вышла река Ия и прорвала дамбу. По официальным данным, от паводка погибли 25 человек.