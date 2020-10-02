Собянин: ситуация с коронавирусом в Москве близка к критичной

Московский мэр Сергей Собянин сообщил, что рекомендации по переводу граждан на "удаленку" не дали почти никакого эффекта.

По его словам, ситуация в мегаполисе практически на грани критичной — рост числа новых случаев заражения коронавирусом, выявляемых за сутки, может приблизиться к 3 тыс.

"И, если мы не остановим этот рост заболеваемости и госпитализаций, мы вынуждены будем принимать более жесткие меры",— отметил градоначальник, сообщает "Коммерсант".

Напомним, 1 октября Собянин подписал указ, обязывающий столичных работодателей с 5 октября перевести на "удаленку" не менее 30% своих сотрудников и всех работников старше 65 лет, а также людей с хроническими заболеваниями. Исключения составят работники, чье очное присутствие критически важно для функционирования компании. Также не коснется указ предприятий оборонного комплекса, медработников, "Росатома", "Роскосмоса" и т.д.