02 Октября 2020
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Политика За рубежом
Погрузка труб для строительства газопровода &quot;Северный поток — 2&quot; (2020) | Фото: gazprom.ru

Дания одобрила эксплуатацию "Северного потока - 2"

Энергетическое агентство Дании выдало компании Nord Stream 2 AG разрешение на эксплуатацию "Северного потока - 2" на шельфе страны.

При этом должны соблюдаться определенные условия, что поможет обеспечить безопасную эксплуатацию газопроводов. Так, ввод в эксплуатацию газопровода может быть осуществлен только в том случае, если хотя бы одна из линий трубопровода была испытана, верифицирована и выполнены все условия, указанные в разрешении на строительство и эксплуатацию, сообщает ТАСС.

Ранее власти Дании, главного противника строительства газопровода "Северный поток-2", дали разрешение на завершение работ по укладке труб.

Датское энергетическое агентство приняло решение, что Nord Stream 2 AG может использовать суда с якорным позиционированием наравне с судами с динамическим позиционированием для достройки последнего участка "Северного потока-2" в датской исключительной экономической зоне.

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Дания одобрила эксплуатацию "Северного потока - 2"

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Теги: Дания, Северный поток - 2, газопровод



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Ранее 06.07.2020 13:31 Мск Дания разрешила достроить "Северный поток-2" судами нового типа

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