Дания одобрила эксплуатацию "Северного потока - 2"

Энергетическое агентство Дании выдало компании Nord Stream 2 AG разрешение на эксплуатацию "Северного потока - 2" на шельфе страны.

При этом должны соблюдаться определенные условия, что поможет обеспечить безопасную эксплуатацию газопроводов. Так, ввод в эксплуатацию газопровода может быть осуществлен только в том случае, если хотя бы одна из линий трубопровода была испытана, верифицирована и выполнены все условия, указанные в разрешении на строительство и эксплуатацию, сообщает ТАСС.

Ранее власти Дании, главного противника строительства газопровода "Северный поток-2", дали разрешение на завершение работ по укладке труб.

Датское энергетическое агентство приняло решение, что Nord Stream 2 AG может использовать суда с якорным позиционированием наравне с судами с динамическим позиционированием для достройки последнего участка "Северного потока-2" в датской исключительной экономической зоне.