В России обновлены рекомендации по лечению коронавируса

Применение препарата от COVID-19 "Фавипиравира" в амбулаторных условиях теперь указано в обновленных рекомендациях по лечению COVID-19 российского Минздрава.

Ранее министерство разрешило амбулаторное применение двух отечественных препаратов против коронавируса с международным непатентованным наименованием "Фавипиравир" — это "Арепливир" компании "Промомед" и "Коронавир" компании "Р-Фарм".

До этого препараты использовались только для лечения заболевших в стационарах, сообщает РИА "Новости".

Ранее стало известно, что с 21 сентября в аптеках страны появится долгожданное лекарство от COVID-19 "Арепливир". Сообщалось, что в одной упаковке будет 40 таблеток по 200 мг, а сама упаковка в рознице будет стоить от 12 тыс. 320 руб. Такая стоимость нового препарата сильно удивила россиян.