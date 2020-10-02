02 Октября 2020
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коронавирус 2019-nCoV COVID-19 (2020) | Фото: CDC/Alissa Eckert, MS; Dan Higgins, MAM - This media comes from the Centers for Disease Control and Prevention`s Public Health Image Library (PHIL)/wikimedia.org

В России обновлены рекомендации по лечению коронавируса

Применение препарата от COVID-19 "Фавипиравира" в амбулаторных условиях теперь указано в обновленных рекомендациях по лечению COVID-19 российского Минздрава.

Ранее министерство разрешило амбулаторное применение двух отечественных препаратов против коронавируса с международным непатентованным наименованием "Фавипиравир" — это "Арепливир" компании "Промомед" и "Коронавир" компании "Р-Фарм".

До этого препараты использовались только для лечения заболевших в стационарах, сообщает РИА "Новости".

Ранее стало известно, что с 21 сентября в аптеках страны появится долгожданное лекарство от COVID-19 "Арепливир". Сообщалось, что в одной упаковке будет 40 таблеток по 200 мг, а сама упаковка в рознице будет стоить от 12 тыс. 320 руб. Такая стоимость нового препарата сильно удивила россиян.

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В России обновлены рекомендации по лечению коронавируса

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Теги: коронавирус, пневмония



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