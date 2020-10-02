02 Октября 2020
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Общество В России
Всероссийская сельскохозяйственная перепись-2016 (2015) | Фото: syasnews.ru

Росстат не будет возражать против эльфов и гоблинов в ходе Всероссийской переписи населения

Жители России ответят на новые вопросы в ходе переписи населения.

Гражданам зададут новые вопросы о языке и работе. В этом году участники переписи должны будут ответить на вопрос о том, какими языками они пользуются в повседневной жизни, а не только о тех, какими они владеют.

Также переписчики узнают, как россияне добираются до работы с учетом возросшей мобильности населения и появления новых форм занятости. Дополнительные вопросы о работе помогут оценить реальные трудовые ресурсы, что позволит определить потребность в социальной, транспортной инфраструктуре в разных регионах страны.

Ранее Росстат сообщил, что не будет возражать, если жители страны в ходе переписи населения будут называть себя эльфами или гоблинами, пишут "Известия".

Как сообщалось, результаты Всероссийской переписи населения будут опубликованы в открытом доступе. Об этом заявил замруководителя Росстата Павел Смелов.

Онлайн-доступ к базе данных переписи планируется открыть в середине 2022 года. К этому времени Росстат сведет воедино все данные и проверит их на точность.

Первые предварительные итоги будут опубликованы в октябре 2021 года.

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Росстат не будет возражать против эльфов и гоблинов в ходе Всероссийской переписи населения

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Теги: Росстат, перепись



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Ранее 03.08.2020 13:00 Мск Итоги Всероссийской переписи населения опубликуют в открытом доступе

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