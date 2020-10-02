ЕС ввел санкции против участников строительства моста в Крым

Двое россиян и четыре компании попали в санкционный список Евросоюза за участие в строительстве железнодорожной части Крымского моста.

Их обвинили в том, что своей работой они поддержали объединение "незаконно аннексированного Крымского полуострова с Российской Федерацией и еще больше подорвали территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины".

В списке перечислены "Ленпромтранспроект", "Дирекция по строительству железной дороги Беркакит Томмот Якутск", ФГУП "Крымская железная дорога" и Крымская первая страховая компания, замдиректора компании "Стройгазмонтаж" Леонид Рыженькин и гендиректор "Гранд сервис экспресс" Александр Ганов.

Их активы заморозят и запретят въезд на территорию Евросоюза, сообщает телеканал "360".

Напомним, в августе Албания, Грузия, Норвегия, Исландия, Украина и Черногория решили присоединиться к решению Совета ЕС о продлении санкций в отношении России - ограничительные меры были введены после присоединения Крыма к РФ.

Санкционный режим ежегодно продлевается с 2014 года. Эти шесть стран также ежегодно подтверждают свое присоединение к ограничительным мерам.