02 Октября 2020
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Политика В России За рубежом
палата представителей сша, американский флаг, сша (2020) | Фото: newsarium.org

Палата представителей обсудила возможность осуждения РФ из-за «отравления» Навального

Комитет по международным делам Палаты представителей США провел заседание, где доработал ряд законопроектов. Об этом сообщило издание «Голос Америки».

Палата представителей призвала Вашингтон и международное сообщество отреагировать на отравление блогера Алексея Навального. Немецкие врачи сделали вывод, что основатель признанного в России иностранным агентом «Фонда борьбы с коррупцией» пострадал из-за «Новичка».

Участники заседания также затронули деятельность российского бизнесмена Евгения Пригожина. Они заявили, что работа компаний предпринимателя якобы представляет угрозу национальным интересам и безопасности США. Американское министерство финансов уже ввело ограничительные меры в отношении людей и фирм, связанных с Пригожиным.

Комитет также вынес на повестку вопрос политзаключенных в России. Палата представителей призвала освободить людей, которые были осуждены по политическим мотивам.

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Палата представителей обсудила возможность осуждения РФ из-за «отравления» Навального

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Теги: навальный, клиника шарите, евгений пригожин, палата представителей сша



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