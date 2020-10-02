"Нам по силам пережить коронакризис". Эксперты раскроют секреты развития АПК

Коронакризис сильно сказался на экономике, и если первая волна прошла с большими потрясениями почти для всех отраслей, то что же будет во время второй? Этот вопрос повис в воздухе, и ответы на него, по крайней мере, в отрасли АПК и пищевого машиностроения можно будет услышать на двух мероприятиях в столице.

Российский агротехнический форум (РАФ) 5 октября проведет две крупные встречи по темам: "АПК и коронакризис: последствия, сценарии развития, будущее" и "Локализация сельхозтехники: стресс-факторы и необходимые меры".

А уже 8 октября в рамках выставки "Агропродмаш-2020" состоится IV форум "Пищевое машиностроение-2020", зарекомендовавший себя как главное событие отрасли, а также как площадка для конструктивного диалога между представителями бизнеса и органов власти.

О том, чего ждать от мероприятий и как отрасли могут пережить это экономически тяжелое время, Накануне.RU рассказал известный промышленник, один из организаторов мероприятий Константин Бабкин.

– Как в сельском хозяйстве справились с этой коронакризисной волной?

– Коронакризис в меньшей степени сказался на сельском хозяйстве, потому что аграрии работают в более безопасной для здоровья обстановке и связаны с производством продовольствия, а правительство эту сферу не оставляло без внимания. И сельское хозяйство функционировало в этом году и функционирует, скорее, в обычном режиме. В этой отрасли и в сельхозмашиностроении все развивается неплохо, даже есть определенный рост в сельхозмашиностроении – на 19% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

– Чему будет посвящен РАФ?

– Мы будем говорить о том, что этот рост – это относительно неплохая ситуация. Она сложилась в конечном счете благодаря работе коллективов, работе аграриев, но и благодаря мерам поддержки правительства. Сформирован достаточно действенный пакет мер: и программа 1432, которая помогает продвигать технику на внутренний рынок, есть программа поддержки НИОКР, есть льготные кредиты, со следующего года планируется восстановить программу поддержки экспорта и прочее. То есть в целом мы живем в лучших условиях, чем многие другие отрасли.

Однако, и потенциал остается очень большим. У нас и сельское хозяйство надо развивать – 35 млн гектар земель до сих пор выведено из оборота и не возвращено. Огромные площади в запустении, их надо возвращать в работу и заселять. Есть потенциал для повышения урожайности, есть огромный потенциал по развитию экспорта в продовольствии. Все это надо обслуживать машинами, оборудованием, поэтому есть большой потенциал в сельхозмашиностроении. Производство продовольствия можно увеличить в два, а может, и в три раза. И конечно, надо наращивать и импортозамещение, и экспорт.

Работы впереди еще много. Надо развивать наше село, повышать его благосостояние и комфортность жизни.

– После будет форум, посвященный пищевому машиностроению – там ситуация хуже, чем в АПК?

– То, как пищевое машиностроение будет переживать следующую волну, будет зависеть от реакции правительства, от реакции рынков. В целом тут тоже есть условия, чтобы пережить новую волну. Надо занимать свой рынок пищевого оборудования, а отечественные производители сейчас лишь на 15% занимают российский рынок. Потенциал для развития есть, но, конечно, пищевое машиностроение отстает от сельхозмашиностроения, что видно хотя бы по долям рынка – 15% против 54% соответственно. Этот длительный кризис на протяжении 30 лет довольно жестко обошелся с этой отраслью.

Поэтому мы собираемся общаться с руководителями пищевого машиностроения, напомним, чтобы они действовали более активно, рассказывали о ситуации в своей отрасли, показывали достижения, говорили о проблемах. Пока они очень осторожно этим занимаются. Но в целом потенциал тут очень большой, и я думаю, что этот потенциал будет реализовываться постепенно, в том числе благодаря нашей работе.

– Подводя итог, можно сказать, что все упирается только в необходимость проведения дружелюбной для отечественного производителя экономической политики?

– Решения для реализации готовы, надо их только принять и реализовать. Во-первых, сделать меры поддержки правительства не разовыми, а стабильными, и не пересматривать их каждый год. Нужно улучшить и в целом экономическую политику. Созрели условия для снижения налогов, для дальнейшего сильного снижения ключевой ставки, для более системных мер по поддержке экспорта, по протекционизму. И если будет разумная экономическая политика, то мы сможем длительное время развиваться довольно высокими темпами.