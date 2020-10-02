Падение в кредит: бюджет Южного Урала готовится занимать миллиарды

Сообщается, что мэрия Челябинска готовится взять кредитов на покрытие дефицита бюджета на сумму в 3,6 млрд руб. Еще более масштабные займы планируют в министерстве финансов Челябинской области, их общая сумма составит что-то порядка 22 млрд руб. При этом, как поясняют денежные власти региона, не факт, что вся эта сумма будет выбрана – пока объявлены конкурсы на открытие кредитных линий, сколько в итоге возьмут в долг у коммерческих банков, сегодня не скажет никто. В экономике ситуация слишком неопределенна, прогнозы на будущее пестрят самыми разными цифрами.

Но станут ли кредиты спасением экономики? Накануне.RU попробовало разобраться в ситуации вместе с экспертами.

Провальный квартал

Сергей Гордеев, кандидат экономических наук и руководитель Научно-образовательного центра развития региональных социально-экономических систем Института экономики УрО РАН, подсчитал провалы экономики Южного Урала. Отметим – это уже фиксированные показатели, которые не изменятся и, как отмечает экономист, к концу года негативные тенденции могут еще усилиться.

Во II квартале 2020 года ситуация с динамикой финансовых результатов организаций Челябинской области лишь ухудшилась, а в целом за первое полугодие результат оказался практически вдвое ниже, чем за аналогичный период 2019 года. В цифрах это "минус" 45 млрд руб.

"Прибыль сократилось более чем на треть (37,4 млрд руб.). В это же время убытки возросли более чем на две трети (7,6 млрд руб.). И, хотя некоторые организации еще сохранили прибыльность, существенно возросла доля финансово неблагополучных, убыточных предприятий – кандидатов на банкротство", - отмечает он в своем исследовании.

И далее: динамика прибыли по предприятиям и организациям к началу 2021 года может впервые за много лет подойти к нулевой отметке.

Гордеев отмечает также необходимость масштабного разворота текущей экономической политики и отхода от идей "косметического" реформирования экономики по типу Дубровского-Гаттарова (экс-губернатор области Борис Дубровский, его первый заместитель в прошлом Руслан Гаттаров).

Самыми яркими проявлениями этой порочной практики, указывает экономист, была "ориентация на все более отрывающиеся от реальности декларативные приоритеты развития". В качестве примера экономист называет так и не построенный и не заработавший при трех губернаторах "парк высоких технологий" в Малой Сосновке.

От себя добавим, что сюда же можно добавить смело и прочие идеи прежнего областного руководства, отдававшие с самого начала "хлестаковщиной" и подававшиеся с чрезвычайным апломбом. Ну, мы много раз рассказывали о таких прожектах, ни один из которых так и не был реализован – это и ВСМ между Челябинском и Екатеринбургом, и строительство конгресс-холла над Миассом в Челябинске, и обещания привести в область многочисленных "инвесторов", ни один из которых так и не пришел, зато убежали из Челябинской области даже те, что работали прежде…

Не по средствам

Мы поинтересовались прогнозом Сергея Гордеева на оставшееся до Нового года время.

"Видимо, самый такой проблемный пик придется для области и Челябинска на январь будущего года и дальше, то есть на первый квартал 2021 года. Причины разные, но в последнее время власти региона жили явно не по средствам, я указывал уже на это. У нас парадоксальная ситуация складывалась, и в этом наше отличие от соседних даже регионов – мы имели сверхдоходы до конца 2019 года, а уровень жизни людей не только не повышался, но и становился для многих хуже", - констатирует собеседник.

По его словам, расходы, включая безумства вроде конгресс-холлов, обустройства новой набережной реки Миасс (от себя добавим по набережной – челябинцам на протяжении последних как минимум 3-4 лет показывают лишь красивые картинки, но по большому счету они так и остаются "картинками", – прим.) нужно было срочно "резать" в начале года, в момент объявления пандемии и локдауна. Но деньги тогда продолжали выделяться и тратиться, мягко говоря, на не самые важные проекты.

Теперь же секвестировать расходы придется все равно, либо, как предлагается сейчас – залезать в кредиты к коммерческим банкам.

"Но кредиты дороги с точки зрения обслуживания, их необходимо отдавать. А за счет чего, если мы фиксируем резкое падение доходов? В общем, мне пока не до конца ясна стратегия властей, вот даже по дефициту Челябинска могу судить – город давно фактический банкрот! Возможно, надеются, что власти области или федеральный центр помогут?" - рассуждает экономист.

Изложенное мы также предложили прокомментировать Дмитрию Довженко, экс-председателю бюджетной комиссии городской думы Челябинска, профессиональному финансисту. Его оценки были несколько сдержаннее и вот на что он обратил внимание.

"Понимаете, пока я со всей определенностью не могу чего-то точно сказать, просто потому, что эти документы стараются не показывать. Но по своему прежнему опыту могу предположить, что тут три варианта. Это кассовый разрыв, такие вещи постоянно возникают в бюджетах муниципалитетов, налоги, скажем, приходят в конце года и начале следующего, а исполнение обязательств необходимо финансировать сейчас и здесь", - говорит Довженко. Две других истории, по его мнению – это действительно резкое падение доходов и необходимость каким-то образом свести бюджет города, принять его. "Это происходит в ноябре, и в принципе кредитные обязательства таким образом пишутся как бы в "доходы". Ну а потом изыскиваются средства для покрытия, например, в вышестоящих бюджетах", - отмечает собеседник.

И третий, наиболее плохой сценарий для города, как он выразился, постоянно всплывающие конкретно для Челябинска и его бюджета "поганки". Довженко не исключает, что в нынешней ситуации та же Федеральная налоговая служба может в очередной раз предъявить недоимки бюджету по грехам старой команды, скажем, по задолженностям транспортных муниципальных предприятий. А это сотни миллионов рублей и проблема в том, что могут это быть не только долги транспортных МУПов, которые то банкротили, то тут же создавали под новыми брендами, а потом и их банкротили. В общем, ситуации могут быть самыми разными, точно известно одно – ни одна из таких ситуаций дополнительных доходов в бюджет Челябинска не принесет.

А убытки – запросто. И да, подтверждаем – никакой информации о готовящихся займах на сайте администрации мы не увидели, если такая информация и есть, то она спрятана и погребена под очередными бравурными отчетами и сообщениями…

Остается добавить, что в первоначальном варианте бюджета Челябинской области на 2021 год рост расходов казны запланирован на уровне 197,4 млрд руб. (+6% к 2020 году). Дефицит бюджета определен на уровне 22 млрд руб., в 2019 году этот показатель был в два раза меньше – 11,9 млрд руб.

Раньше была расхожая шутка про "тяжелое наследие царского режима", предлагаем читателям самим придумать эпитет для характеристики "наследия" прежних руководителей и города Челябинска, и Челябинской области.