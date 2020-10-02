Коронавирус подтолкнул предпринимателей Югры к освоению новых возможностей рынка

Пандемия коронавируса заставила бизнес перестраиваться, искать новые форматы работы. Представители бизнес-сообщества, инвесторы, главы муниципальных образований обсудили вызовы времени с главой региона Натальей Комаровой во время расширенной конференции "Губернатор Онлайн". Встреча состоялась по личной инициативе губернатора в формате откровенного, прямого диалога.

"Мы живем в быстро меняющемся мире и должны ответить на вызовы времени. Правительство автономного округа настроено на реагирование на запросы югорчан и создание возможностей для людей. Вы помогаете нам принимать решения", — отметила Наталья Комарова во время общения с бизнесменами.

Ключевой для экономики региона является нефтегазовая отрасль, 2020 год для нее стал периодом испытаний. Несмотря на все сложности, работа топливно-энергетического комплекса Югры не останавливалась ни на час. Это потребовало введения адресных правовых режимов, вовлечения сети региональной медицинской и социальной инфраструктуры. В условиях колебаний мировых нефтяных рынков удалось сохранить специальные региональные налоговые режимы, стимулирующие инвестиционную активность. Ранее Наталья Комарова уже озвучила планы по социально-экономическому развитию территории и отметила, что реализация одного из ключевых для страны проектов - "Бажен" будет продолжена.

Ожидается, что добыча нефти только из баженовских отложений будет увеличена к 2025 году до 3,5 млн тонн в год. Это в шесть раз выше уровня текущего объема добычи нефти из запасов Баженовской свиты в Югре. В течение этого года шла работа по снижению себестоимости баженовской нефти, и к 2021 году она снизится с 35 тыс. до 8,5 тыс. руб.

Одна из динамично развивающихся отраслей Югры - это лесопереработка. Ведущим предприятием ЛПК в автономном округе и в России является "Югорский лесопромышленный холдинг". Сегодня подразделения холдинга специализируются на выполнении полного производственного цикла: от заготовки и вывозки до распиловки и глубокой переработки древесины. Общий объем инвестиций в производственную деятельность с момента образования превысил 4,2 млрд руб.

Во время пандемии ЮЛХ смог увеличить мощность производства бруса от 30 до 50 тыс. куб. Продукция экспортируется в Германию и ряд других стран, заключен контракт с Австралией. Предприятие смогло создать новые рабочие места.

"Этот год для всех нас непростой, но мы не уменьшили объемы производства, стараемся модернизировать наши направления", - отметил во время онлайн-общения с губернатором генеральный директор холдинга Юрий Краев.

Несмотря на пандемию, удается развивать и нетрадиционные отрасли. В ближайшие годы планируется реализовать крупный инвестиционный проект по созданию комплекса металлообработки компании "Северсталь", предполагающий инвестиции на уровне не менее 13 млрд руб. и создание 450 новых рабочих мест.

Важным для поддержки бизнеса стало также то, что несмотря на экономический кризис, власти округа не стали сворачивать инфраструктурные проекты - они дают высокий кумулятивный эффект, загружая смежные отрасли.

Ведется работа по возведению моста через Обь недалеко от Сургута. Переход длиной в 43 км свяжет регион с Арктикой и Северным морским путем. В июле были одобрены проектные решения по мосту научно-техническим советом Росавтодора, скоро округ приступит к практической фазе реализации проекта. Завершить строительство должны к 2024 г.

Стартовала долгожданная реконструкция ж/д вокзала в Сургуте. Сейчас идет подготовительный этап работ: необходимо вынести теплоэлектросети для дальнейшей перестройки. Приобретено оборудование на 51 млн руб. С начала 2021 года подрядчики закроют часть вокзала с багажным отделением и начнут работать. Окончание работ намечено на 2022 г., стоимость проекта оценивают в 2,2-2,4 млрд руб.

Кроме того, реконструкция ждет вокзальный комплекс Пыть-Яха и аэровокзальный комплекс Сургута.

Однако самый тяжелый удар от коронавируса и введенных ограничений получил не крупный, а малый и средний бизнес. Его поддержке на уровне региона уделялось повышенное внимание - всего с начала пандемии предприниматели получили поддержку трех уровней - федерального, регионального, муниципального. В их числе:

отсрочка уплаты налоговых платежей;

субсидии на выплату зарплаты;

субсидии на проведение мероприятий по профилактике новой коронавирусной инфекции;

имущественная поддержка - снижение арендной платы и отсрочка арендных платежей.

В общей сложности на помощь бизнесу было выделено более 1,5 млрд руб. Прямую финансовую поддержку получили более 20,5 тыс. субъектов предпринимательства. И несмотря на то, что помощь оказывалась, бизнесу требовалось перестроиться, приспособиться к новым реалиям.

Яркий пример предпринимательской смекалки продемонстрировало ателье "Гильдия" из Нижневартовска. Предприятие успешно пережило пандемию за счет умения адаптироваться к нуждам потребителей. До коронавируса ателье занималось пошивом летней и зимней спецодежды для особого климатического пояса, а также изготавливало кимоно для спортивных школ с вышивкой, создавало логотипы для одежды. Во время закрытия спортивных секций и ряда предприятий потребность в спецодежде существенно снизилась. Тогда, по словам директора Екатерины Плаксиной, ателье перешло на выпуск масок.

"Вышел репортаж о производстве масок и о том, что они не хуже аптечных, стали поступать заявки от предприятий и населения города. Объемы пошива возросли до 700-800 штук в день. Благодаря этому нам удалось сохранить работников. А спрос оказался таким большим, что мы трудились без выходных", - сообщила она.

Сейчас спрос на маски снизился, но компания получила заказ на пошив 8 тыс. одноразовых медицинских защитных костюмов для врачей из Екатеринбурга. Это стало первым выходом предприятия за пределы региона.

В Югре поддерживают и самозанятых, хотя официально такой вид деятельности был оформлен совсем недавно. По словам директора департамента экономического развития Югры Николая Милькиса, по состоянию на 1 января 2020 года в качестве самозанятых зарегистрировались 978 человек, сейчас уже 10 тыс. 200 – рост более чем в 10 раз.

"Несмотря на введенные ограничения, тенденция сохранилась в апреле-августе 2020 года. Недавно в Югре принят закон – теперь на самозанятых распространяются все меры поддержки для малого и среднего предпринимательства. Самозанятый гражданин может подать заявку и получить эту помощь. Мы фиксируем и тестируем те предложения и меры дополнительной поддержки, которые необходимы. Могу сказать, что в Югре свободна ниша дополнительного образования", – отметил Николай Милькис.

Некоторые югорчанее смогли весьма плодотворно использовать режим самоизоляции и придумали новые идеи для бизнеса, кто-то начал свой бизнес после потери работы. Так, югорчанин Александр Аверкиев приступил к оказанию бытовых услуг и электромонтажных работ в качестве самозанятого после того, как его предприятие ликвидировали. "Для меня это самый оптимальный вид налогообложения, так как отсутствует необходимость сдачи налоговой отчетности, все можно делать в приложении "Мой налог" не выходя из дома", - сообщил он.

Сворачивать меры поддержки в автономном округе не планируют. Об этом глава региона сообщила по завершению диалога с бизесменами. Она подчеркнула, что вопросы, поступающие от югорчан, отражаются в "дорожной карте" по развитию бизнеса. "Она усиливается конкретными запросами. Ведь все мы заинтересованы в том, чтобы экономика нашего региона жила", - заключила Наталья Комарова.