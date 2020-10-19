В Челябинской области зафиксированы случаи повторного заражения COVID-19

В Челябинской области выявляют случаи повторного заражения коронавирусом. Об этом на брифинге рассказала первый вице-губернатор Ирина Гехт, передает корреспондент Накануне.RU.

"Случаи повторного заражения есть. Несколько случаев я знаю – у кого было в легкой форме весной, сейчас переболели среднетяжелой пневмоний. Есть случаи, когда наоборот была среднетяжелая пневмония в марте, а сейчас просто пришел положительный тест и нет никаких симптомов. Болезнь коварна и говорить о больших выводах не приходится", - рассказала она.

Также Ирина Гехт отметила, что антитела снижаются, начиная с пятого месяца.

"Фактически антитела вырабатываются примерно на шесть месяцев", - подчеркнула она.