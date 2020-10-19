19 Октября 2020
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Общество Челябинская область
Градусник, таблетки, лекарства, медицинская маска, болезнь (2020) | Фото: Накануне.RU

В Челябинскую область поступит 7 тысяч упаковок арбидола и более 20 тысяч пачек антибиотиков

На Южном Урале в областной аптечный склад отгружено 7 тысяч упаковок арбидола. В ближайшее время ожидаются поставки более 20 тысяч упаковок антибиотиков. Об этом на брифинге рассказала первый вице-губернатор Ирина Гехт, передает корреспондент Накануне.RU.

Заместитель губернатора признала, что в регионе есть проблема с лекарственными препаратами, особенно с антибиотиками.

"Сегодня наши представители вылетели в Москву. 7 тыс. доз арбидола отгружено сегодня в аптечную сеть областного аптечного склада и в ближайшее время еще появятся антибиотики: 17 тыс. упаковок азитромицина и 7 тыс. пачек левофлоксацина. Здесь мы держим руку на пульсе", - рассказала она.

Ирина Гехт отметила, что к перебою с поставками препаратов привела введенная в стране система маркировки лекарств.

"Многие заводы находятся в процессе сертификации и получения этой маркировки, что и вызвало перебои с поставкой лекарств по всей стране. У нас в режиме реального времени люди находятся в Москве и любые возможные партии мы забираем для того, чтобы обеспечить аптечную сеть и лечение наших пациентов", - подчеркнула она.

Добавим, что ранее южноуральцы жаловались на невозможность купить в аптеках некоторые противовирусные лекарства и антибиотики.

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В Челябинскую область поступит 7 тысяч упаковок арбидола и более 20 тысяч пачек антибиотиков

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Теги: антибиотик, арбидол, лекарства, маркировка,



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