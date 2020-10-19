19 Октября 2020
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Александр Бурков, Справедливая Россия, СР (2016) | Фото: Накануне.RU

Омский губернатор направил машины правительства на помощь медикам

В Омской области сегодня выявлен 171 новый случай коронавируса. В связи с ухудшением ситуации глава региона Александр Бурков обратился к гражданам. В своем Instagram-обращении он попросил предприятия переводить сотрудников на удаленку, сообщил, что студенты медвузов будут помогать врачам в ковидных больницах (с выплатой соответствующих надбавок).

"Я принял решение с этой недели направить машины правительства области в наши медицинские учреждения для того, чтобы они могли повысить мобильность наших медицинских работников", - заявил Бурков. Он не уточнил, будут ли правительственные автомобили непосредственно перевозить ковидных больных, а если будут, то заплатят ли им надбавки.

"Специалисты говорят, что нам нужно еще несколько недель, чтобы стабилизировать ситуацию. И мы выйдем из нее", - утешил население Бурков.

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Омский губернатор направил машины правительства на помощь медикам

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Теги: александр бурков, правительственные машины, помощь медикам



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