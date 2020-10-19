В Челябинске прием пациентов в поликлиниках будут проводить через систему телемедицины

В Челябинске в поликлиниках будет организован прием пациентов через систему телемедицины, передает корреспондент Накануне.RU.

Как рассказала на брифинге первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт, в тестовом режиме эти алгоритмы были отработаны на базе городских больниц №1 и 8.

"Идут переговоры, чтобы во всех поликлиниках были установлены стойки и мы начали режим приема и консультации через систему телемедицины. Я думаю, что через две недели эта система будет налажена", - отметила она.

Ирина Гехт отметила, что такое решение принято, чтобы снизить поток пациентов в поликлиниках и снять социальную напряженность в части долгого ожидания доктора.

"Все вопросы, касающиеся учета этих посещений, алгоритмов действий, были обсуждены, и мы уже приступили к реализации этих технологий", - уточнила она.