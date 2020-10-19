19 Октября 2020
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Общество Челябинская область
телемедицина, роснефть, месторождение, нефть (2019) | Фото:пресс-служба компании &quot;Роснефть&quot;

В Челябинске прием пациентов в поликлиниках будут проводить через систему телемедицины

В Челябинске в поликлиниках будет организован прием пациентов через систему телемедицины, передает корреспондент Накануне.RU.

Как рассказала на брифинге первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт, в тестовом режиме эти алгоритмы были отработаны на базе городских больниц №1 и 8.

"Идут переговоры, чтобы во всех поликлиниках были установлены стойки и мы начали режим приема и консультации через систему телемедицины. Я думаю, что через две недели эта система будет налажена", - отметила она.

Ирина Гехт отметила, что такое решение принято, чтобы снизить поток пациентов в поликлиниках и снять социальную напряженность в части долгого ожидания доктора.

"Все вопросы, касающиеся учета этих посещений, алгоритмов действий, были обсуждены, и мы уже приступили к реализации этих технологий", - уточнила она.

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В Челябинске прием пациентов в поликлиниках будут проводить через систему телемедицины

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Теги: коронавирус, болезнь, поликлиника, пациент, телемедицина,



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