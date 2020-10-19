19 Октября 2020
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Политика В России
Дмитрий Песков (2015) | Фото: Накануне.RU

В Кремле затруднились дать прогноз о "худших временах" в экономике

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что пандемия стала беспрецедентным вызовом для экономик России и других стран.

Отвечая на вопрос, как видят в Кремле текущую экономическую ситуацию, и будут ли с этой точки зрения времена хуже, чем сейчас, Песков ответил: "Трудно сказать".

Он добавил, что каждая страна, в том числе и Россия, сталкивается с последствиями в плане национальной экономики, передает РИА Новости.

От работы правительства зависит, насколько эффективно удастся минимизировать этот вызов, отметил Песков.

Ранее в Минэкономразвития РФ заявили, что в прогнозах, на которых строится бюджет на 2021 год, не предусматривается повторения жесткого локдауна, который был весной, а также изменения параметров сделки ОПЕК+. Это относится как к базовому, так и к пессимистическому сценарию, сообщил глава ведомства Максим Решентников.

Он отметил, что в прогнозе также учитывается, что основные антикризисные меры продолжат действовать.

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В Кремле затруднились дать прогноз о "худших временах" в экономике

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Теги: дмитрий песков, пандемия, экономика



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