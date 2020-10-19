Челябинскую больницу перепрофилировали под пациентов с коронавирусом

В Челябинске городская клиническая больница № 8 перепрофилирована под пациентов с COVID-19. Об этом на брифинге сообщила первый вице-губернатор Ирина Гехт, передает корреспондент Накануне.RU.

"С сегодняшнего дня практически в полном объеме начала работать больница №8 на COVID. Это закрывает достаточно большой объем лечения пневмоний, которые приходятся на Челябинск", - рассказала она.

Также открыта госпитальная база в Троицке. В медучреждении есть компьютерный томограф, поэтому жители смогут на этой госпитальной базе проходить это исследование.

Для долечивания пациентов с коронавирусом открывается база в селе Подовинное Октябрьского района.

Вице-губернатор отметила, что в настоящий момент в регионе хватает коек для пациентов с COVID-19.