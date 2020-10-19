В Тюменской области "Газель" столкнулась с большегрузом

В Тюменской области на 72-м километре федеральной автодороги Тюмень - Омск в Ялуторовском районе произошло ДТП с участием "Газели" и большегруза "Мерседес Бенц Актрос", сообщили Накануне.RU в пресс-службе УМВД региона.

49-летний водитель "Газели" погиб на месте. Водитель грузовика, житель Башкирии госпитализирован. Его личность выясняется.

После аварии движение по федеральной автодороге частично ограничено, оно осуществляется в реверсивном режиме, автоинспекторы регулируют движение вручную. В причинах ДТП разбираются сотрудники ГИБДД.

Водителям советуют быть внимательнее на трассах при выборе скорости и избегать опасных маневров, особенно при плохой погоде.