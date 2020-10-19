В Челябинске закроют два предприятия за несоблюдение масочного режима

В Челябинске два предприятия закроют за несоблюдение масочного режима. Об этом на аппаратном совещании сообщил заместитель главы города по экономическому развитию и инвестициям Олег Извеков.

Он рассказал, что на соблюдение карантинных мер было проверено 538 компаний, из них 96% предприятий соблюдают требования.

Два предприятия будут закрыты.

"Церемониться больше мы не собираемся, предупреждаем", - подчеркнул он.

Напомним, на прошлой неделе глава Челябинска Наталья Котова поручила усилить проверки организаций на соблюдение масочного режима. Нарушителям пригрозили закрытием.