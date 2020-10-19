"Рекордный год". Олег Кувшинников поздравил вологодских дорожников с профессиональным праздником

В преддверии Дня работников дорожного хозяйства, который отмечается 18 октября, губернатор Вологодской области Олег Кувшинников вручил государственные и областные награды передовикам дорожной отрасли.

В сфере дорожного хозяйства Вологодской области на сегодняшний день трудятся более 6 тысяч работников. Эти люди проектируют, строят, ремонтируют дороги и мосты, занимаются обслуживанием и эксплуатацией.

2020 год для вологодских дорожников стал прорывным, сообщили в пресс-службе правительства региона. Всего приведено в порядок 875 километров дорог. Сдан крупнейший стратегически важный объект – обход города Вологды, который связал северное и южное направление трассы М-8 с другими федеральными направлениями А-114 и А-119. Приведены в порядок 35 километров улиц городских агломераций Вологды и Череповца. На 100 километров больше в этом году по сравнению с прошлым отремонтировано региональных дорог – почти 350 километров. Общий объём средств составил почти 14 миллиардов рублей.

"Этот год стал для нас рекордным по объемам производства асфальта и проведенным работам. Мы продолжим трудиться ударными темпами. Сейчас ведётся расширение наших федеральных трасс на Санкт-Петербург и Медвежьегорск, идут капитальные ремонты региональных трасс, продолжается строительство Архангельского моста в Череповце. Впереди масштабные работы на трассах от Вытегры до Санкт-Петербурга, на Великий Устюг и на Великий Новгород. В 2021 году мы отремонтируем почти 900 километров дорог", – отметил губернатор Олег Кувшинников.

Награды сегодня получили 20 человек – руководители предприятий, мастера, бухгалтеры, инженеры, механики, водители и дорожные рабочие.

"Я работаю на автогрейдере около 20 лет, а вообще с техникой работаю с 1983 года. Зимой чистим снег, летом занимаемся планировкой обочин. Я работаю только на федеральных трассах, а к ним серьезные требования. Сложности бывают зимой в метель или снегопад", – рассказал машинист автогрейдера Юрий Прокопьев.

Губернатор Олег Кувшинников отметил, что дорожная отрасль – стратегически важна для Вологодской области. Глава региона поздравил всех дорожников с профессиональным праздником и передал слова благодарности от министра транспорта Евгения Дитриха и полномочного представителя президента РФ в СЗФО Александра Гуцана.