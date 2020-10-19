На Среднем Урале определены победители проектов инициативного бюджетирования

На Среднем Урале определены 14 проектов, которые в рамках софинансирования получат средства на реализацию из областного бюджета. Об этом Накануне.RU сообщили в региональном департаменте информационной политики.

"Среди 14 проектов, победивших сегодня в областном конкурсе, распределено более 6 миллионов рублей из бюджета области. Всего на конкурс проектов инициативного бюджетирования в этом году поступило 23 заявки. Все представленные проекты являются победителями муниципального отбора", - рассказал министр экономики и территориального развития Свердловской области Денис Мамонтов.

В итоге наибольшее количество баллов получил проект обустройства мобильной площадки для проведения культурно-массовых мероприятий в селе Тыгиш городского округа Богданович. За этот проект высказались 400 жителей села, которые хотят получить современное общественное пространство для проведения праздников, спортивных, образовательных и любых других массовых мероприятий.

Также поддержку получил проект по обустройству хоккейного корта в селе Николо-Павловское Горноуральского городского округа, где жители хотят поднять на высокий уровень занятия молодежи хоккеем, а также иметь возможность проводить свободное время с детьми на катке.

Среди лидеров по количеству набранных баллов стал проект из Асбестовского городского округа "Отдыхаем всем селом" по созданию зоны отдыха для взрослых и детей в поселке Белокаменный. Еще один проект Асбестовского городского округа хоть и не получил наибольшее количество баллов, но также стал победителем областного конкурса.

Победителями стали и три проекта из Артинского городского округа, по одному проекту – из муниципального образования Алапаевское, Волчанского, Кушвинского, Красноуфимского, Верхотурского и Туринского городских округов. Большинство проектов направлено на обновление материально-технической базы спортивных и музыкальных детских отделений дополнительного образования.

Победил и проект из Екатеринбурга. По нему в центр культуры и искусства "Верх-Исетский" будет приобретен и установлен в зрительный зал большой светодиодный экран. Он не только обогатит программу центра культуры, но и станет хорошим подспорьем для людей с ограничением слуха: на нем будет дублироваться текст.

Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поставил задачу широко внедрять практику самостоятельного определения жителями области проектов, требующих бюджетного финансирования. Денис Мамонтов на заседании конкурсной комиссии отметил, что в этом году качество подготовки проектов инициативного бюджетирования значительно выросло, они стали разнообразнее, а заинтересованность жителей области подкрепляется уже реализованными по их инициативе проектами.