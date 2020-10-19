19 Октября 2020
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Политика В России
крещение, семейный марафон (2013) | Фото: екатеринбургская епархия

Президент предложил запретить в Семейном кодексе применение международных норм, противоречащих Конституции РФ

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о поправках в Семейный кодекс. В нем, в частности, содержится такая норма: "Не допускается применение правил международных договоров в их истолковании, противоречащем Конституции Российской Федерации, а также основам правопорядка и нравственности".
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В пояснительной записке отмечается, что законопроект внесен для приведения положений семейного законодательства в соответствие со ст. 79 Конституции РФ, согласно которой решения межгосударственных органов, принятые на основании положений международных договоров РФ в их истолковании, противоречащем Конституции РФ, не подлежат исполнению в РФ.

Сейчас в п. 1 ст. 6 Семейного кодекса прописано: если международным договором РФ установлены иные правила, чем те, которые предусмотрены семейным законодательством, применяются правила международного договора. Но эта норма при определенном ее истолковании может противоречить вступившей в силу новой редакции ст. 79 Конституции.

Президент подчеркивает, что упоминание основ правопорядка и нравственности связано с тем, что семейные отношения являются особой сферой правового регулирования, где доминирующее значение имеют морально-нравственные ценности.

Эта норма, например, позволит избежать регистрации содомитов как "супругов", если их так зарегистрировали на Западе, пишут "Ведомости".

Эксперт по вопросам семейного права и семейной политики, председатель Межрегиональной общественной организации "За права семьи" Павел Парфентьев поддержал инициативу, но отметил, что это лишь "облегченная" версия того, о чем просемейные организации говорят давно.

"Это очень хороший и правильный шаг, но недостаточный. Все могло бы быть гораздо лучше – и надо работать, чтобы стало лучше", - написал он.

Эксперт отмечает, что все зависит от того, как власти понимают нравственность. К примеру, депутат Оксана Пушкина открытым текстом призывает родителей растить из детей гомосексуалистов.

По мнению Парфентьева, необходим системный пересмотр и действующих норм семейного права, и уже принятых международных договоров с точки зрения защиты семьи, прав родителей и человеческой жизни, так как это основа безопасности и будущего любого государства.

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Президент предложил запретить в Семейном кодексе применение международных норм, противоречащих Конституции РФ

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Теги: семейный кодекс, семья, конституция



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