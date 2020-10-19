От властей требуют ввести компенсации за прекращение планового медобслуживания

ЦК партии "Коммунисты России" потребует у Правительства РФ ввести денежные компенсации гражданам, страдающим от временной приостановки планового медицинского обслуживания. Об этом Накануне.RU сообщил представитель партии Максим Сурайкин, отметив, что решение принято в связи с введением временных ограничений в Тюменской области и вероятностью аналогичных действий в других регионах.

"Это было и весной, когда практически вся плановая медпомощь была приостановлена, и вот приостановка медпомощи, не связанной с лечением ковида, начинается и сейчас! Перепрофилируются на лечение ковида многие медучреждения, что также сужает для пациентов возможности проходить плановое лечение по другим заболеваниям. Кто-то вынужден отложить плановую госпитализацию, кто-то приостанавливает процедуры, кто-то не попадет к врачу-специалисту. Мы не ставим под сомнение необходимость ограничительных мер такого рода, но требуем выплачивать компенсации таким категориям больных", - заявил Сурайкин.

Таким образом, в случае, если гражданин получил сообщение о переносе плановой операции или обнулении номерка к специалисту, члены партии предлагают выдавать денежную выплату, которую человек сможет потратить на приобретение дорогостоящего лекарства или необходимых продуктов.

Отмену плановой операции предполагается оценивать в 30 тыс. руб., перенос визита к врачу, при зафиксированной в медкарте его регулярной необходимости, в 5 тыс. руб. Коммунист добавил, что в противном случае теряется функция социального государства.

Соответствующие обращения уже направлены на имя главы правительства Михаила Мишустина и председателя Государственной думы Вячеслава Володина.