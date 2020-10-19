19 Октября 2020
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Владимир Путин, Конституция (2020) | Фото: twitter.com/Kremlinpool_RIA

Названы задания ЕГЭ по обществознанию, в которых могут быть вопросы по поправкам в Конституцию

Только одного задания в ЕГЭ по обществознанию могут коснуться поправки в Конституцию, внесенные в этом году. Об этом на пресс-конференции рассказала замдиректора ФГБНУ "ФИПИ" по научно-методической работе Ольга Котова.

По ее словам, с 2016 года в тестах по обществознанию есть два задания на знание Конституции РФ. "Одно из заданий – по части знания конституционного строя, в него не вносились изменения поправками. Второе задание базируется на тех главах Конституции, в которые вносились поправки. Так что оно может меняться, все задания базируются на действующей Конституции. Но точно не будет заданий, где проверяется знание процедуры внесения поправок", - отметила Котова.

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Названы задания ЕГЭ по обществознанию, в которых могут быть вопросы по поправкам в Конституцию

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Теги: егэ по общестовзнанию, поправки в конституцию, изменение заданий



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