Названы задания ЕГЭ по обществознанию, в которых могут быть вопросы по поправкам в Конституцию

Только одного задания в ЕГЭ по обществознанию могут коснуться поправки в Конституцию, внесенные в этом году. Об этом на пресс-конференции рассказала замдиректора ФГБНУ "ФИПИ" по научно-методической работе Ольга Котова.

По ее словам, с 2016 года в тестах по обществознанию есть два задания на знание Конституции РФ. "Одно из заданий – по части знания конституционного строя, в него не вносились изменения поправками. Второе задание базируется на тех главах Конституции, в которые вносились поправки. Так что оно может меняться, все задания базируются на действующей Конституции. Но точно не будет заданий, где проверяется знание процедуры внесения поправок", - отметила Котова.