19 Октября 2020
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Происшествия Свердловская область
детский сад (2020) | Фото: zs74.ru

В детском саду Каменска-Уральска воспитательница зажала ребенку пальцы дверью

В МДОУ "Детский сад № 95 комбинированного вида" Каменска-Уральского воспитательница причинила травму ребенку 2016 г.р. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, инцидент произошел 5 октября текущего года.

После второго завтрака девочка подошла к столу для раздачи еды, чтобы поставить пустую чашку. Второй рукой ребенок оперся о косяк двери, чего не заметила воспитательница группы, прикрывая дверь. В результате воспитаннице прищемило пальцы, предварительный диагноз: "травматическая ампутация мягких тканей ногтевой фаланги пятого пальца левой кисти".

Ребенку была оказана первая медицинская помощь, после чего она была госпитализирована в медицинское учреждение. На данный момент девочка находится на амбулаторном лечении: ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

Прокуратура города установит обстоятельства произошедшего, а также причины и условия, которые могли привести к травмированию воспитанницы дошкольного учреждения. По итогам проверки будет дана оценка действиям руководителя и персонала образовательной организации на предмет надлежащего исполнения обязанностей по охране жизни и здоровья малолетних. После, при наличии оснований, будут приняты меры прокурорского реагирования.

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В детском саду Каменска-Уральска воспитательница зажала ребенку пальцы дверью

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Теги: ампутация, детский сад, Каменск-Уральский, прокуратура, проверка



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