19 Октября 2020
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Свердловская область подписала соглашение с Балтийским флотом о сотрудничестве и развитии шефских связей (2020) | Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Свердловская область будет сотрудничать с Балтийским флотом

Правительство Свердловской области подписало соглашение с Балтийским флотом о сотрудничестве и развитии шефских связей. Об этом Накануне.RU сообщили в региональном департаменте информационной политики.

По поручению главы региона Евгения Куйвашева в подписании в Калининграде принял участие вице-губернатор Сергей Бидонько. Он отметил, что в рамках соглашения Свердловская область будет принимать у себя семьи балтийцев, направлять призывников и делегации в войсковую часть, поддерживать военно-патриотические мероприятия, которые будут проходить как при поддержке правительства региона, так и управления Балтийского флота.

"Моряки-балтийцы и летчики авиаполка, также входящего в состав Балтийского флота, надежно стоят на страже западных рубежей нашей Родины. А теперь в этом строю появился СУ-27, носящий имя "Екатеринбург". И это неслучайно. Судьбы Свердловской области и легендарной воинской части тесно связаны общей историей нашей страны, подвигами уральских летчиков-истребителей, которые служили в полку в годы Великой Отечественной войны. В свое время здесь "встал на крыло" наш легендарный земляк – дважды Герой Советского Союза Григорий Андреевич Речкалов", - отметил Сергей Бидонько.

Свердловская область подписала соглашение с Балтийским флотом о сотрудничестве и развитии шефских связей(2020)|Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Члены делегации Свердловской области, которые приняли участие в подписании соглашения, также поздравили командиров, всех военнослужащих и летчиков-ветеранов 689-го гвардейского истребительного авиационного Сандомирского ордена Александра Невского полка имени Александра Покрышкина с 81 годовщиной со дня создания.

"Главная задача шефских связей – это патриотическое воспитание молодежи. На территории нашего региона ведется большая работа по данному направлению. Патриотов становится все больше, особенно среди молодых, и мы ищем и находим для них новые возможности для того, чтобы они могли реализовать себя в служении Отечеству.

Подписанное соглашение важно еще и потому, что поможет придать военно-шефской работе системный характер. Ведь в этой деятельности крайне важна заинтересованность всех сторон, положительное влияние как на личный состав воинской части, так и на воспитание патриотических качеств молодежи, участвующей в совместных мероприятиях", - прокомментировал атаман Оренбургского войскового казачьего общества, советник губернатора Свердловской области Владимир Романов.

Свердловская область подписала соглашение с Балтийским флотом о сотрудничестве и развитии шефских связей(2020)|Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

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Свердловская область будет сотрудничать с Балтийским флотом

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Теги: Свердловская область, соглашение, Балтийский флот, сотрудничество



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