В России выявлено 15 982 новых случая коронавируса, из них больше пяти тысяч – в Москве
За последние сутки в России выявлено 15 982 новых случая коронавируса в 84 регионах. Из них 26,2% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 179 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 5 328 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 415 316 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 24 366 летальных исходов, выздоровели 1 075 904 человека.
Новые случаи распределились по регионам следующим образом:
Москва – 5376
Санкт-Петербург - 686
Московская область - 466
Нижегородская область - 292
Ростовская область - 289
Свердловская область - 249
Воронежская область - 237
Архангельская область - 228
Красноярский край - 218
Ханты-Мансийский АО - 199
Забайкальский край - 197
Алтайский край - 185
Иркутская область - 181
Ульяновская область - 180
Кемеровская область - 179
Волгоградская область - 176
Томская область - 175
Ямало-Ненецкий АО - 173
Мурманская область - 171
Омская область - 171
Ставропольский край - 170
Оренбургская область - 169
Республика Крым - 169
Республика Коми - 166
Саратовская область - 163
Пензенская область - 160
Новосибирская область - 157
Тюменская область - 142
Хабаровский край - 142
Самарская область - 141
Республика Бурятия - 139
Республика Алтай - 133
Республика Саха (Якутия) - 132
Пермский край - 127
Орловская область - 124
Брянская область - 123
Приморский край - 115
Тверская область - 110
Удмуртская Республика - 110
Кировская область - 107
Ярославская область - 104
Краснодарский край - 102
Челябинская область - 102
Калужская область - 101
Ленинградская область - 101
Костромская область - 99
Ивановская область - 97
Курская область - 96
Белгородская область - 95
Псковская область - 89
Рязанская область - 87
Республика Калмыкия - 87
Республика Дагестан - 86
Карачаево-Черкесская Республика - 85
Кабардино-Балкарская Республика - 84
Вологодская область - 83
Республика Хакасия - 83
Владимирская область - 82
Республика Карелия - 81
Калининградская область - 80
Сахалинская область - 78
Астраханская область - 77
Тульская область - 75
Курганская область - 75
Тамбовская область - 72
Липецкая область - 71
Новгородская область - 68
Республика Башкортостан - 68
Смоленская область - 67
Республика Мордовия - 64
Амурская область - 63
Республика Адыгея - 61
Республика Тыва - 58
Республика Ингушетия - 53
Республика Марий Эл - 52
Севастополь – 51
Камчатский край - 50
Чувашская Республика - 49
Магаданская область - 48
Республика Северная Осетия - 46
Республика Татарстан - 45
Еврейская АО - 29
Чеченская Республика - 7
Ненецкий АО - 4