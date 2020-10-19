19 Октября 2020
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Общество В России
COVID-19 (2020) | Фото: Накануне.RU

В России выявлено 15 982 новых случая коронавируса, из них больше пяти тысяч – в Москве

За последние сутки в России выявлено 15 982 новых случая коронавируса в 84 регионах. Из них 26,2% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 179 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 5 328 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 415 316 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 24 366 летальных исходов, выздоровели 1 075 904 человека.

Новые случаи распределились по регионам следующим образом:

  Москва – 5376

  Санкт-Петербург - 686

  Московская область - 466

  Нижегородская область - 292

  Ростовская область - 289

  Свердловская область - 249

  Воронежская область - 237

  Архангельская область - 228

  Красноярский край - 218

  Ханты-Мансийский АО - 199

  Забайкальский край - 197

  Алтайский край - 185

  Иркутская область - 181

  Ульяновская область - 180

  Кемеровская область - 179

  Волгоградская область - 176

  Томская область - 175

  Ямало-Ненецкий АО - 173

  Мурманская область - 171

  Омская область - 171

  Ставропольский край - 170

  Оренбургская область - 169

  Республика Крым - 169

  Республика Коми - 166

  Саратовская область - 163

  Пензенская область - 160

  Новосибирская область - 157

  Тюменская область - 142

  Хабаровский край - 142

  Самарская область - 141

  Республика Бурятия - 139

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  Челябинская область - 102

  Калужская область - 101

  Ленинградская область - 101

  Костромская область - 99

  Ивановская область - 97

  Курская область - 96

  Белгородская область - 95

  Псковская область - 89

  Рязанская область - 87

  Республика Калмыкия - 87

  Республика Дагестан - 86

  Карачаево-Черкесская Республика - 85

  Кабардино-Балкарская Республика - 84

  Вологодская область - 83

  Республика Хакасия - 83

  Владимирская область - 82

  Республика Карелия - 81

  Калининградская область - 80

  Сахалинская область - 78

  Астраханская область - 77

  Тульская область - 75

  Курганская область - 75

  Тамбовская область - 72

  Липецкая область - 71

  Новгородская область - 68

  Республика Башкортостан - 68

  Смоленская область - 67

  Республика Мордовия - 64

  Амурская область - 63

  Республика Адыгея - 61

  Республика Тыва - 58

  Республика Ингушетия - 53

  Республика Марий Эл - 52

  Севастополь – 51

  Камчатский край - 50

  Чувашская Республика - 49

  Магаданская область - 48

  Республика Северная Осетия - 46

  Республика Татарстан - 45

  Еврейская АО - 29

  Чеченская Республика - 7

  Ненецкий АО - 4

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В России выявлено 15 982 новых случая коронавируса, из них больше пяти тысяч – в Москве

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Теги: коронавирус, коронавирус в россии, covid-19, заболевшие, статистика, оперштаб, погибшие



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