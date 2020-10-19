Общественники зафиксировали эндогенные пожары на угольных отвалах в Копейске

Активисты общественной организации "АнтиСмог" зафиксировали эндогенные пожары на угольных отвалах в Копейске.

Как сообщили Накануне.RU в "АнтиСмоге", в общественную организацию обратились жители Копейска с жалобами на сильный запах гари. Они рассказали, что густой дым идет со стороны полигона "Южный".

Общественники обследовали территорию полигона с помощью квадрокоптера со специальным тепловизионным оборудованием и не обнаружили возгораний. Однако были зафиксированы эндогенные пожары в 2,5 километрах от полигона на угольных отвалах.

"В некоторых местах температура показывала 400 градусов. При отборе проб воздуха газоанализатором зафиксировано многократное превышение по оксиду углерода. На угольных отвалах ведутся работы по вывозу горелика", - рассказали в "АнтиСмоге".

Материалы о выявленных нарушениях общественники направили в надзорные органы Челябинской области.