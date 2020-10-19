19 Октября 2020
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Происшествия Челябинская область
эндогенные пожары, угольные отвалы, Копейск, (2020) | Фото: АнтиСмог

Общественники зафиксировали эндогенные пожары на угольных отвалах в Копейске

Активисты общественной организации "АнтиСмог" зафиксировали эндогенные пожары на угольных отвалах в Копейске.

Как сообщили Накануне.RU в "АнтиСмоге", в общественную организацию обратились жители Копейска с жалобами на сильный запах гари. Они рассказали, что густой дым идет со стороны полигона "Южный".

Общественники обследовали территорию полигона с помощью квадрокоптера со специальным тепловизионным оборудованием и не обнаружили возгораний. Однако были зафиксированы эндогенные пожары в 2,5 километрах от полигона на угольных отвалах.

эндогенные пожары, угольные отвалы, Копейск,(2020)|Фото: АнтиСмог

"В некоторых местах температура показывала 400 градусов. При отборе проб воздуха газоанализатором зафиксировано многократное превышение по оксиду углерода. На угольных отвалах ведутся работы по вывозу горелика", - рассказали в "АнтиСмоге".

эндогенные пожары, угольные отвалы, Копейск,(2020)|Фото: АнтиСмог

Материалы о выявленных нарушениях общественники направили в надзорные органы Челябинской области.

эндогенные пожары, угольные отвалы, Копейск,(2020)|Фото: АнтиСмог

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Общественники зафиксировали эндогенные пожары на угольных отвалах в Копейске

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Теги: эндогенные пожары, угольные отвалы, полигон ТБО, выбросы,



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