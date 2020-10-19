19 Октября 2020
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Политика Свердловская область
Пресс-конференция Александра Высокинского (2020) | Фото: Накануне.RU

Высокинский о застройке Екатеринбурга: Здесь крайних позиций быть не может

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский рассказал, чего ждет от депутатских слушаний по вопросам градостроительной деятельности. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом мэр заявил на сегодняшнем брифинге.

"Обсуждение с депутатами будет предполагать, что мы должны вместе договориться о приоритетах, вместе выразить позицию, как будем двигаться. Еще раз подчеркну, что крайних позиций быть не может, потому что строительный комплекс находится сегодня в непростой ситуации. Это огромное количество рабочих мест, это проекты, которые должны быть реализованы. Но вместе с тем каждое здание, которое строится на территории города – это 50, 70, а то и 100 лет. И мы должны делать комфортную среду в горизонтах планирования на гораздо большие периоды, чем 5 или 10 лет", - рассказал глава.

Напомним, на прошлой неделе Александр Высокинский предложил городской думе провести депутатские слушания по вопросам градостроительной деятельности на территории Екатеринбурга. Народные избранники планируют рассмотреть вопросы о внесении изменений в Правила землепользования и застройки.

Также предполагается обсудить основные принципы формирования градостроительной политики города, антикризисные меры в строительной сфере и другие темы.

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Высокинский о застройке Екатеринбурга: Здесь крайних позиций быть не может

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Теги: Высокинский, застройка, Екатеринбург



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Ранее 16.10.2020 08:28 Мск Мэр Екатеринбурга предложил провести депутатские слушания и обсудить градостроительную деятельность

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