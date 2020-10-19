Жители Екатеринбурга собрали 1,5 тонны макулатуры в рамках акции "Сохраним лес"

В Екатеринбурге завершилась акция "Сохраним лес", приуроченная к Международному дню без бумаги. Только за эти выходные горожане привезли 1,5 т. макулатуры на площадку ЕМУП "Спецавтобаза", сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

"Четыре контейнера, которые мы установили у входа на предприятие, были полностью. заполнены за несколько часов. К акции подключились учреждения образования: детские сады №№ 11, 201, 223, школы № 12 и 175, Екатеринбургский торгово-экономический техникум и Уральский государственный педагогический университет. Параллельно со сбором бумаги желающие могли сдать батарейки и старую оргтехнику. Люди принесли около 100 кг батареек. Все они будут утилизированы как опасные отходы", - отметила директор ЕМУП "Спецавтобаза" Наталья Зубова.

Всероссийская акция "Сохраним лес" проводится в рамках национального проекта "Экология". Каждому горожанину, принесшему более 10 кг. ненужной бумаги вручался купон на высадку одного дерева. Первые голубые ели уже были высажены в это воскресенье в парке Преображения Академического района. Всего в 2020 г. по все стране планируется высадить 40 млн деревьев.

"Основная цель сбора макулатуры – сохранение нашего лесного фонда. Ежегодно в стране накапливается порядка 5 миллионов тонн макулатуры. Если ее перерабатывать во вторичное сырье, можно сохранить до 30 миллионов деревьев", - подчеркнул заместитель начальника департамента лесного хозяйства по УрФО Сергей Куплевацкий.

Напомним, Международный день без бумаги отмечается в России 22 октября. Сбор макулатуры был организован на площадке ЕМУП "Спецавтобаза" при участии Департамента лесного хозяйства по УрФО, МУП Комплексного решения проблем промышленных отходов, волонтеров общественной организации "Делай" и студентов УрГЛТУ. Отнести ненужную бумагу можно было также на площадку своей организации — вуза, школы, детского сада, редакции, магазина, конторы и т.д., после чего было необходимо договориться о ее вывозе с координатором департамента лесного хозяйства по УФО.