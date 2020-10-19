Стало известно, какие четыре региона получат 12 миллиардов на новые школы

12 млрд руб., выделенные правительством на создание новых школьных мест в регионах (в целях ликвидации третьей смены), получат всего четыре региона. На эти деньги там будут строить новые школы и переоборудовать действующие, говорится в распоряжении, подписанном Михаилом Мишустиным.

Так, деньги поступят в Бурятию, Дагестан и Чечню, где в ряде районов школьники до сих пор учатся в три смены. "Кроме того, финансирование направят в Ингушетию. Там третья смена в школах уже ликвидирована, но потребность в дополнительных местах всё ещё остаётся", - говорится в сообщении правительства.

Ранее президент поручил правительству рассчитать потребность в дополнительных местах в общеобразовательных учреждениях, поскольку количество школьников увеличивается.