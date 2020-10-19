19 Октября 2020
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Происшествия Тюменская область
Алкоголь, мемориал, Тюмень (2020) | Фото: vk.com/factormurzika

В Тюмени подростки устроили вечеринку на мемориале павшим в Великую Отечественную войну

В Тюмени началась проверка информации о том, что подростки устроили вечеринку на мемориале "Память". Он посвящён павшим солдатам Великой Отечественной войны, сообщили Накануне.RU в областной прокуратуре.
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Короткий ролик, демонстрирующий бутылки со спиртным, установленные на мемориале, появился в сети. Авторы видео уточняют, что они не только выпивают, но и курят.

В прокуратуре отметили, что "будет дана оценка действиям виновным лиц".

Алкоголь, мемориал, Тюмень(2020)|Фото: vk.com/factormurzika

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В Тюмени подростки устроили вечеринку на мемориале павшим в Великую Отечественную войну

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Теги: Память, мемориал, Великая Отечественная война



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