На Южном Урале за сутки умерли семь человек с COVID-19

В Челябинской области за сутки подтверждено 107 случаев COVID-19, семь человек скончались, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного минздрава.

За время пандемии коронавирусная инфекция была выявлена у 18 тыс. 621 человека.

В настоящий момент в регионе 3 тыс. 870 заболевших. За сутки выписаны 10 человек, всего в регионе выздоровели 14 тыс. 130 пациентов.

За прошедшие сутки умерло семь человек. От COVID-19 скончались три женщины 71, 72 и 77 лет. Еще у четырех человек коронавирус был сопутствующим заболеванием. Это мужчины 64 и 84 лет и женщины 73 и 74 лет.