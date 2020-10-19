19 Октября 2020
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Происшествия Челябинская область
пожар в девятиэтажке, (2020) | Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

В Челябинске два человека пострадали при пожаре в многоэтажке

В Челябинске два человека пострадали при пожаре в многоэтажке на улице Ржевской. Пострадавшие переданы сотрудникам скорой помощи, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Возгорание произошло в трехкомнатной квартире на первом этаже девятиэтажного дома. Соседи рассказали, что в квартире проживают трое взрослых, один из которых находился на работе.

Из зоны задымления пожарные вывели десять человек: четверых с помощью автолестниц, шестерых — в спаскомплектах. Еще 15 человек вышли из дома самостоятельно.

пожар в девятиэтажке,(2020)|Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

В настоящий момент пожар ликвидирован. Его площадь составила 15 кв.м.

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В Челябинске два человека пострадали при пожаре в многоэтажке

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Теги: пожар, многоэтажка, дом, МЧС,



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