В Челябинске два человека пострадали при пожаре в многоэтажке

В Челябинске два человека пострадали при пожаре в многоэтажке на улице Ржевской. Пострадавшие переданы сотрудникам скорой помощи, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Возгорание произошло в трехкомнатной квартире на первом этаже девятиэтажного дома. Соседи рассказали, что в квартире проживают трое взрослых, один из которых находился на работе.

Из зоны задымления пожарные вывели десять человек: четверых с помощью автолестниц, шестерых — в спаскомплектах. Еще 15 человек вышли из дома самостоятельно.

В настоящий момент пожар ликвидирован. Его площадь составила 15 кв.м.