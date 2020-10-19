На "Усольехимпроме" при утилизации загорелись химикаты

На промплощадке "Усольехимпрома" в Иркутской области произошло самовозгорание химических веществ.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, инцидент случился 18 октября при извлечении остатков после промывки емкости N1.

Отмечается, что угрозы населению нет. После того, как пожар потушили, были произведены замеры, превышения предельно допустимых концентраций не зафиксировано.

Напомним, ранее в Росприроднадзоре заявили о необходимости госпрограммы по рекультивации территории завода "Усольехимпром", который был признан банкротом в 2017 г. Как отметила глава надзорного ведомства Светлана Радионова, в ином случае может произойти глобальная экологическая катастрофа, соизмеримая с аварией на ЧАЭС.

"Усольехимпром" – бывшее градообразующее предприятие Усолье-Сибирского. В городе сложилась тяжелая экологическая ситуация, поскольку объекты хранения опасных отходов находятся в аварийном состоянии. Ранее одна из цистерн, содержащая химическое вещество, разгерметизировалась, что повлекло загрязнение окружающей среды.