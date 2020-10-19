В Забайкалье все школы переведут на "дистанционку"

В Забайкальском крае все школы переведут на дистанционное обучение из-за роста заболеваемости коронавирусом, сообщает пресс-служба правительства региона.

Каникулы будут увеличены на одну-две недели. Как заявил глава региона Александр Осипов, в детских садах необходимо снижать количество детей, которые приходят в группы.

Ситуация по коронавирусу в крае продолжает оставаться напряженной, отмечает Regnum. 198 новых случаев зафиксированы за 18 октября. Общее количество выявленных носителей коронавируса составляет 9084 человека.

Напомним, ранее министр просвещения России Сергей Кравцов заявил, что жесткого карантина в школах, предполагающего переход на "дистант", в школах не будет. По его словам, меры от региона к региону разнятся в зависимости от конкретной эпидемиологической ситуации. При принятии тех или иных решений, касающихся организации в школе учебного процесса, должен рассматриваться каждый конкретный случай.