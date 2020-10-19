19 Октября 2020
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Происшествия Челябинская область
мигалки (2019) | Фото:Накануне.RU

На Южном Урале три человека погибли в ДТП с "Газелью"

В Челябинской области три человека погибли при столкновении иномарки с "Газелью".

Как сообщили Накануне.RU в УГИБДД региона, авария произошла накануне днем на 2 км автодороги Миасское-Шадринск в Красноармейском районе. По предварительным данным, водитель 1971 года рождения за рулем Hyundai IX35 при неустановленных обстоятельствах выехал на полосу встречного движения и столкнулся с "Газелью".

В результате ДТП погибли оба водителя и пассажир иномарки.

В настоящий момент по факту аварии проводится проверка.

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На Южном Урале три человека погибли в ДТП с "Газелью"

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Теги: ДТП, авария, ГИБДД,



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