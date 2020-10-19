"Постельные мошенники"? В Екатеринбурге пенсионерам продают белье за 80 тысяч рублей

По квартирам в екатеринбургском микрорайоне Уралмаш и в других районах города ходят сомнительного вида граждане, продающие за космические цены постельное белье.

Как рассказал источник Накануне.RU, одной из пенсионерок представители ИП Сергеев М.В. предложили полутороспальный комплект белья стоимостью 84 тыс. 700 руб. При этом белье не имело никаких особенных свойств и было сделано из искусственных материалов.

Корреспондент нашего агентства под видом потенциального покупателя позвонил менеджеру фирмы. В беседе женщина насторожилась и спросила о том, кто дал ее телефон. Затем же подтвердила, что полутораспальный комплект белья стоит более 80 тыс. руб., но добавила, что можно купить белье по скидке - "всего" за 60 тыс. руб.

После же того как продавец узнала, что с ней говорит журналист, она повесила трубку, сославшись на внезапные проблемы со связью.

В пресс-группе городского УМВД отметили, что в том случае, если граждане считают, что их права нарушены, они имеют право обратиться в любое подразделение полиции и в любой территориальный отдел. По данным фактам будет проведена проверка.

"Гражданам рекомендуется через адвокатов в гражданско-правовом порядке устанавливать свои права и расторгать эти сделки", - добавили в ведомстве.