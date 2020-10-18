В Томской области после столкновения барж в реку попали нефтепродукты

В затоне реки Обь Каргасокского района в Томской области столкнулись две баржи, произошёл разлив нефтепродуктов, сообщили Накануне.RU в региональном управлении СКР.

18 октября в затоне реки Обь находились две пришвартованные к берегу баржи. В 10.00 из-за сильного порыва ветра произошел порожняя баржа оторвалась от берега и врезалась в "соседку", на которой располагались ёмкости с нефтепродуктами.

От удара пострадала сливная труба одной из ёмкостей, из которой часть нефтепродуктов вылилась в затон. В настоящее время течь устранена, в акватории затона устраняют последствия розлива нефтепродуктов. Следователи начали проверку случившегося.