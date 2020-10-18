18 Октября 2020
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Сбор подписей, строительство обогатительной фабрики, Нижний Тагил (2020) | Фото: Владимир Инжеватов

В Нижнем Тагиле собраны десятки подписей против строительства обогатительной фабрики

В Нижнем Тагиле состоялась акция протеста строительству обогатительной фабрики по переработке медно-железо-ванадиевых руд Волковского месторождения. Собраны десятки подписей тех, кто не согласен с таким развитием событий, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Напомним, причина недовольства жителей - в следующем: в поселке Баранчинский рядом с коллективным садом "НТМК" на 328 км запланировано строительство обогатительной фабрики по переработке медно-железо-ванадиевых руд Волковского месторождения. Разработкой его третьей очереди занимается АО "Святогор" (входит в "УГМК"). По утверждению местных жителей, завод будет располагаться в 200 м от поселка Баранчинский, и все стоки с предприятия пойдут в Черноисточинский пруд.

Сегодня в городе состоялся сбор подписей против строительства. Участница акции Наталья рассказала Накануне.RU, что автографы оставили 72 человека.

"Настрой боевой. Хотелось бы отстоять наш райский уголок от грозящей ему катастрофы. Речь идёт не только о садах или посёлке Баранчинский, а даже и о Нижнем Тагиле. Сбросы пойдут в реку Тагил и дальше. Сегодня подписи оставляли садоводы. "Святогор" же "работает" тихо, если бы об этом стало известно, подписался бы весь сад. Там ведь более 600 участков", - сказала она.

Сбор подписей, строительство обогатительной фабрики, Нижний Тагил(2020)|Фото: Владимир Инжеватов

Сбор подписей, строительство обогатительной фабрики, Нижний Тагил(2020)|Фото: Владимир Инжеватов

Сбор подписей, строительство обогатительной фабрики, Нижний Тагил(2020)|Фото: Владимир Инжеватов

3 ноября пройдут общественные слушания, на которых будут обсуждать строительство карьера и обогатительной фабрики.

"В тот день планируем собирать подписи всех жителей Нижнего Тагила. Слушания будут дистанционно. Пытаемся узнать, как туда попасть. Но предполагаем, что чудесным образом "пропадёт связь". Хотелось бы присутствовать на мероприятии. Уже написаны обращения к президенту Владимиру Путину, губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву, будем писать такой же документ на имя полпреда президента в УрФО Николая Цуканов", - подытожила Наталья.

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В Нижнем Тагиле собраны десятки подписей против строительства обогатительной фабрики

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Теги: фабрика, протест, Нижний Тагил



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