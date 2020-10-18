Мэр Среднеуральска подхватил коронавирус

Глава Среднеуральска Андрей Зашляпин заразился коронавирусом, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Длительная командировка в Москву на прошлой неделе обернулась неприятным "сюрпризом". В четверг тест на коронавирус показал положительный результат. Слава Богу, что ни родные, ни коллеги, судя по тестам, не заразились. Сейчас я – в полной домашней изоляции, и буду находиться в ней до полного выздоровления. Самочувствие рабочее, настроение спокойное. Работаю онлайн, уже провел три совещания по набережной, по очистным и уборке территории. Силы есть", - написал Зашляпин на своей странице "Вконтакте".

Напомним, в Свердловской области коронавирус в последние сутки подтвердился у 243 пациентов.