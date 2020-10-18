Православный активист, пропавший в буран на Конжаковском камне, найден живым

Спасатели нашли живым православного активиста Руслана (Сергия) Алиева, пропавшего ранее на севере Свердловской области, сообщили Накануне.RU в региональном управлении МЧС.

"Сотрудники уральского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России в 11.30 обнаружили пропавшего туриста. Он жив и способен сам передвигаться. Спасатели доставили его до временно развернутого в горах лагеря. После этого на автомобиле "УАЗ" его привезут к подножию горы и передадут медикам", - уточнили в управлении.

Напомним, Алиев пропал во время похода на Конжаковский камень в момент ухудшения погоды. Он в компании трёх человек пошел в поход на Конжаковский камень, но погода испортилась, они решили вернуться. Когда группа подходила к подножию горы, туристы обратили внимание, что Руслана Алиева с ними нет. Они пытались найти его самостоятельно, но потерпели неудачу и обратились к спасателям. Сотрудники МЧС искали мужчину всё 17 октября, но из-за начавшейся метели поиск пришлось остановить.