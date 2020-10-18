"Он некомфортный". Уральский музыкант Niletto рассказал о творчестве на родном языке

Уральский музыкант Niletto (Данил Прытков) в компании певицы Zivert попробовал сорвать куш в ток-шоу "Кто хочет стать миллионером?". Перед игрой он в разговоре с ведущим Дмитрием Дибровым высказался о творчестве на родном языке, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Если говорить о фонетике, то русский язык сложноватый для восприятия, не очень красивый. Но человек привыкает ко всему некомфортному. Этот язык – наш родной, мы хотим его понимать, слышать в песнях, а то, как ты его подаёшь, это и есть искусство и творчество. Обыграть это можно по-разному – забавно, красиво", - сказал музыкант.

Отметим, в итоге игроки ушли с программы ни с чем.