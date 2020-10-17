Православный активист, выступавший против фильма "Матильда", пропал в буране на Конжаковском камне

Православный активист Руслан (Сергий) Алиев пропал во время похода на Конжаковский камень в момент ухудшения погоды. О пропавшем сообщает поисковый отряд Лиза Алерт. По данным поисковиков, Алиев был одет в темно-серый горнолыжный комбинезон, темно-зеленый костюм "горка", черные кроссовки, черную вязаную шапку.

Ъ-Урал сообщает, что Руслан Алиев в компании трех человек пошел в поход на Конжаковский Камень, но погода испортилась и они решили вернуться. Когда группа подходила к подножию горы, туристы обратили внимание, что Руслана Алиева с ними нет. Они пытались найти его самостоятельно, но потерпели неудачу и обратились к спасателям. Сотрудники МЧС искали мужчину сегодня весь день, но в зоне поиска ухудшилась погода — началась метель, поэтому поиски в пять вечера приостановили.

Завтра утром добровольцы — около 20 человек и сотрудники МЧС продолжат поиски.

Руслан Алиев известен, как православный активист. Два года назад он требовал запретить распространение фильма "Матильда".