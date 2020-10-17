17 Октября 2020
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Общество Челябинская область
(2020) | Фото: admtyumen.ru

Уральский регион попал в список субъектов с наиболее медленным распространением COVID

Челябинская область попала в список регионов с наиболее медленным приростом заболеваемости коронавирусом, с учетом численности населения. Такие сведения публикует оперштаб. 

Лидером среди регионов с наименьшим темпом роста числа заболевших стала Чечня, где этот показатель равен 0,2%. Добавим, что за минувшие сутки в республике выявлено пять новых случаев заболевания. На втором месте с показателем 0,5% Чувашия и Татарстан. При этом в Чувашии за сутки заболели 42 человека и 39 в Татарстане.

Третье место поделили сразу четыре субъекта, где показатель заболеваемости 0,6%: Тыва, Московская область, Челябинская область и Дагестан. В Тыве за сутки выявлено 50 новых заболевших, в Дагестане 87, на Южном Урале 100, а Подмосковье традиционно входит в ТОП-3 по количеству выявленных случаев, наряду с Москвой и Петербургом. По сегодняшней сводке, там заболели 458 человек. Коэффициент зависит от числа заболевших к общему количеству проживающих в регионе.

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Уральский регион попал в список субъектов с наиболее медленным распространением COVID

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Теги: рспространение коронавируса, рейтинг



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