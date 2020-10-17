17 Октября 2020
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Происшествия Свердловская область
наручники, суд, тюрьма (2016) | Фото:Накануне.RU

СМИ: Задержаны налетчики, ограбившие бизнесмена в Кольцово на 30 миллионов рублей

Задержаны предполагаемые налетчики, ограбившие бизнесмена в екатеринбургском аэропорту Кольцово в ноябре прошлого года. Добычей грабителей тогда стало порядка 30 миллионов рублей, принадлежавшим торговцам "Таганского ряда".

"Вероятнее всего, в кругу владельца похищенных денежных средств произошла утечка информации о предстоящей перевозке, и криминальный результат не заставил себя долго ждать. Сыщики уголовного розыска уже выяснили, что украденные деньги, по предварительным данным, принадлежали предпринимателю, работающему в сфере торговли одеждой", - пояснял тогда глава пресс-службы свердловского главка полиции Валерий Горелых.

По данным "КП-Екатеринбург", ссылающейся на осведомленный источник в правоохранительных органах, 15 октября силовикам все же удалось поймать предполагаемых грабителей. За причастность к преступлению были задержаны четыре человека, двое из них – граждане Азербайджана, двое других – имеют российский паспорт.

"Работа по раскрытию данного преступления все это время не прекращалась. Задержать преступников удалось благодаря оперативным данным, полученным сотрудниками уголовного розыска. Также помощь в задержании подозреваемых оказали сотрудники свердловского УФСБ", - сообщил источник. По его данным, точная сумма, которая стала добычей грабителей, была 34 млн 700 тыс. рублей.

Сейчас все четверо подозреваемых задержаны. В ближайшие дни суд выберет им меру пресечения.

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СМИ: Задержаны налетчики, ограбившие бизнесмена в Кольцово на 30 миллионов рублей

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Теги: задержание, налет, кольцово



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