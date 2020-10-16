16 Октября 2020
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Политика В России
евгений пригожин, конкорд, чвк вагнер (2019) | Фото: ТАСС/ Михаил Метцель

Евгений Пригожин ответил Максиму Шевченко о присутствии в суде

Петербургский бизнесмен Евгений Пригожин подготовил серию исков о защите чести и достоинства к оппозиционерам Алексею Навальному, Любови Соболь, Владимиру Милову, Леониду Волкову и журналисту Максиму Шевченко. В ответе журналистам предприниматель отметил, что готов встретиться с последним в суде, если Шевченко согласится на усыновление.

В комментарии для «Собеседник» Максим Шевченко заявил, что после получения извещения появится в суде со своими адвокатами и будет требовать «явки господина Пригожина».

Редакция издания Накануне.RU обратилась в пресс-службу «Конкорда», чтобы узнать, планирует ли Евгений Пригожин в таком случае явиться в суд. В компании процитировали ответ бизнесмена:

«Да, безусловно, у Шевченко есть шанс встретиться со мной в суде, но только в одном случае – если там он будет просить его усыновить», - заявил Пригожин.

В пресс-службе отметили, что это единственный вариант, при котором предприниматель в обязательном порядке должен явиться в суд, однако усыновление журналиста в его планы не входит.

В опубликованных исковых заявлениях к Навальному и Соболь Пригожин требует компенсации в размере пяти миллионов рублей с каждого.

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Евгений Пригожин ответил Максиму Шевченко о присутствии в суде

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Теги: навальный, соболь, шевченко, леонид волков, евгений пригожин, судебные иски



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