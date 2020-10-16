В Челябинске на площади Революции открыли временный наземный переход

В Челябинске на площади Революции обустроили временный наземный пешеходный переход через улицу Цвиллинга от магазина "Ритм" до трамвайной остановки и площади Революции, сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской мэрии.

Рабочие установили светофор, знаки, искусственную неровность, нанесли разметку и демонтировали несколько пролетов ограждения. Наземный переход будет действовать на время ремонта выходов подземного перехода.

В мэрии призвали автомобилистов учитывать нововведение при движении через перекресток.